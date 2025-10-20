«Слабо себя представляю в трусах на сцене»: Караулова о сценических нарядах

|
Элина Битюцкая
Эксклюзив

Певица рассказала о своих табу в костюмах.

Фото, видео: © РИА Новости/Анатолий Медведь; 5-tv.ru

У Юлианны Карауловой нет конкретных табу в сценических образах

Певица Юлианна Караулова поделилась своими мыслями о сценических костюмах и отсутствии табу на внешность в интервью 5-tv.ru на недавнем дне рождения МУЗ-ТВ, который прошел в Кремле.

Артистка отметила, что не ставит себе жестких ограничений в выборе костюмов, однако радикальных шагов на данный момент предпочитает не делать:

«Я слабо себя представляю в трусах на сцене», — призналась она, добавив с улыбкой, что такие ситуации уже имели место в ее карьере.

Тем не менее, Караулова подчеркивает важность свободы самовыражения, она предпочитает не зарекаться:

«Никогда не говори никогда».

По ее словам, настроение и модные тренды могут меняться, и это нормально.

«Мы все живые люди, и мы меняемся», — заключила певица.

