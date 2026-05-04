Аллергик за рулем: какие препараты опасны для водителей

Эксперт посоветовал внимательно изучать противопоказания и побочные эффекты при потреблении лекарств.

Современные препараты от аллергии не мешают повседневной активности, но отдельные средства могут негативно влиять на реакцию и внимание, что опасно при управлении автомобилем, где требуется постоянная концентрация. Об этом в беседе с Газета.ру сообщил химик Алексей Панов.

Он отметил, что аллергия возникает из-за гистамина — вещества, участвующего во многих процессах организма. При контакте с аллергеном его уровень растет, и он воздействует на H1-рецепторы в тканях, вызывая отек слизистых, зуд, слезотечение и чихание. Противоаллергические лекарства блокируют эти рецепторы и облегчают симптомы, но некоторые из них действуют на Н1-рецепторы в мозге. Панов подчеркнул, что из-за этого могут появиться сонливость, замедление реакции и снижение концентрации.

«Это особенно характерно для препаратов первого поколения на основе дифенгидрамина, хлоропирамина, клемастина. Препараты второго и третьего поколения вызывают заторможенность гораздо реже. Но реакция организма индивидуальна, особенно в первые дни приема», — пояснил эксперт.

Специалист посоветовал любителям езды внимательно изучать противопоказания и возможные последствия при потреблении средств, а также согласовывать их прием с врачом. Он также добавил, что при появлении симптомов следует временно отказаться от вождения и вместе с медиками изменить план лечения.

