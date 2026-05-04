Силы ПВО отразили атаку летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух вражеских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны РФ», — написал глава города.

Собянин подчеркнул, что на месте, где обнаружены фрагменты беспилотников, работают специалисты экстренных служб.

После сообщения мэра об атаке дронов на Москву в аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Воздушные гавани столицы принимают и отправляют рейсы только по согласованию с органами, заявили в Росавиации.

До этого градоначальник рассказал о попадании украинского БПЛА в здание на Мосфильмовской улице на западе Москвы. Он уточнил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы продолжают находится на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что над несколькими подмосковными городами были уничтожены шесть украинских беспилотников. При этом при отражении атаки погиб 77-летний житель деревни Чернево.

