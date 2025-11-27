Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
Среди жертв были дети трех и шести лет.
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
Dagbladet: семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
В турецком отеле четверо туристов из Германии умерли от отравления опасным пестицидом, которым обработали комнату, где они жили. Об этом сообщает Dagbladet.
Трагедия произошла в Стамбуле. Семья из четырех человек, приехавшая из Германии, погибла после ночевки в отеле района Фатих.
Накануне смерти все члены семьи почувствовали себя плохо и самостоятельно добрались до больницы на такси, где им оказали помощь. После возвращения в отель симптомы повторились, и на следующий день их вновь доставили в клинику, уже на машине скорой помощи.
Двое детей — трех и шести лет — умерли в тот же день. Мать скончалась через сутки, отец — еще через три дня.
Предварительные выводы экспертов
Согласно первичному отчету в спальне и ванной номера были обнаружены следы фосфина — чрезвычайно токсичного бесцветного газа, который применяется как пестицид в сельском хозяйстве. Остатки вещества нашли в нескольких точках комнаты, что указывает на обработку помещения перед заселением семьи.
Медики изначально предполагали пищевое отравление, поскольку семья покупала еду в заведениях быстрого питания, однако экспертиза исключила эту версию.
Пострадали и другие гости
Двое туристов, которые также проживали в этом отеле, были госпитализированы с тошнотой и рвотой, но выжили.
Власти арестовали 11 человек, а отель был закрыт. Смерти туристов вызвали волну критики в адрес местных служб безопасности и качества управления гостиницами.
