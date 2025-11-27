Dagbladet: семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом

В турецком отеле четверо туристов из Германии умерли от отравления опасным пестицидом, которым обработали комнату, где они жили. Об этом сообщает Dagbladet.

Трагедия произошла в Стамбуле. Семья из четырех человек, приехавшая из Германии, погибла после ночевки в отеле района Фатих.

Накануне смерти все члены семьи почувствовали себя плохо и самостоятельно добрались до больницы на такси, где им оказали помощь. После возвращения в отель симптомы повторились, и на следующий день их вновь доставили в клинику, уже на машине скорой помощи.

Двое детей — трех и шести лет — умерли в тот же день. Мать скончалась через сутки, отец — еще через три дня.

Предварительные выводы экспертов

Согласно первичному отчету в спальне и ванной номера были обнаружены следы фосфина — чрезвычайно токсичного бесцветного газа, который применяется как пестицид в сельском хозяйстве. Остатки вещества нашли в нескольких точках комнаты, что указывает на обработку помещения перед заселением семьи.

Медики изначально предполагали пищевое отравление, поскольку семья покупала еду в заведениях быстрого питания, однако экспертиза исключила эту версию.

Пострадали и другие гости

Двое туристов, которые также проживали в этом отеле, были госпитализированы с тошнотой и рвотой, но выжили.

Власти арестовали 11 человек, а отель был закрыт. Смерти туристов вызвали волну критики в адрес местных служб безопасности и качества управления гостиницами.

