Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Среди жертв были дети трех и шести лет.

В Турции семья погибла из-за обработки номера газом

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Dagbladet: семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом

В турецком отеле четверо туристов из Германии умерли от отравления опасным пестицидом, которым обработали комнату, где они жили. Об этом сообщает Dagbladet.

Трагедия произошла в Стамбуле. Семья из четырех человек, приехавшая из Германии, погибла после ночевки в отеле района Фатих.

Накануне смерти все члены семьи почувствовали себя плохо и самостоятельно добрались до больницы на такси, где им оказали помощь. После возвращения в отель симптомы повторились, и на следующий день их вновь доставили в клинику, уже на машине скорой помощи.

Двое детей — трех и шести лет — умерли в тот же день. Мать скончалась через сутки, отец — еще через три дня.

Предварительные выводы экспертов

Согласно первичному отчету в спальне и ванной номера были обнаружены следы фосфина — чрезвычайно токсичного бесцветного газа, который применяется как пестицид в сельском хозяйстве. Остатки вещества нашли в нескольких точках комнаты, что указывает на обработку помещения перед заселением семьи.

Медики изначально предполагали пищевое отравление, поскольку семья покупала еду в заведениях быстрого питания, однако экспертиза исключила эту версию.

Пострадали и другие гости

Двое туристов, которые также проживали в этом отеле, были госпитализированы с тошнотой и рвотой, но выжили.

Власти арестовали 11 человек, а отель был закрыт. Смерти туристов вызвали волну критики в адрес местных служб безопасности и качества управления гостиницами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео