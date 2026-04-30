Коварная добавка: как рыбий жир может навредить здоровью

Дарья Орлова
Ученые обнаружили неожиданную опасность популярных БАДов.

Рыбий жир польза и вред что будет если принимать эффект

Фото: 5-tv.ru

Рыбий жир может мешать восстановлению мозга из-за кислот в составе

Прием рыбьего жира может нанести серьезный вред здоровью мозга в случае получения повторных легких травм. Этот вывод следует из научного исследования, опубликованного в журнале Cell Reports.

Специалисты установили, что ключевую роль в этом негативном процессе играет эйкозапентаеновая кислота, широко известная как EPA. В ходе серии экспериментов на лабораторных животных ученые зафиксировали, что высокая концентрация этого компонента в тканях мозга препятствует естественному восстановлению сосудистой системы.

В результате у подопытных наблюдались нарушения кровоснабжения и выраженные признаки снижения когнитивных функций после травматического воздействия. Авторы работы пояснили, что в отличие от другой жирной кислоты — DHA, компонент EPA слишком интенсивно включается в метаболизм сразу после повреждения, чем фактически блокирует «ремонтные» работы в сосудах.

Дополнительные тесты показали, что избыток EPA пагубно влияет на эндотелиальные клетки, которые формируют внутреннюю поверхность сосудов.

В условиях посттравматического стресса организма кислота подавляет их рост и способность к регенерации. Это делает мозг более уязвимым к долгосрочным негативным последствиям, так как ткани не получают достаточного питания.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
