Захарова заявила об отсутствии данных о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 60 0

На данный момент известно о почти 280 пропавших без вести и сотнях раненых.

Есть ли пострадавшие россияне при пожаре в Гонконге

Фото: Reuters/Tyrone Siu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: о пострадавших при пожаре в Гонконге россиянах не сообщалось

Информации о пострадавших россиянах в результате пожара в жилом комплексе Ван Фук в Гонконге не поступало. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Масштабный пожар произошел 26 ноября в районе Тай По. На протяжении нескольких часов горели семь небоскребов, находившихся на ремонте. Это возгорание стало одним из самых сильных в истории Китая. Первое сообщение о ЧП поступило в 14:51 по местному времени, к 18:22 уровень опасности был поднят до самого высокого.

Известно, что трагедия унесла жизни 55 человек. Журналисты газеты South China Morning Post писали, что еще 279 человек числятся пропавшими без вести, также сотни людей госпитализированы, 45 из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб как минимум один пожарный. Из зданий эвакуировали примерно 700 человек, их разместили в пунктах временного проживания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео