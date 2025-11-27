Захарова заявила об отсутствии данных о пострадавших россиянах при пожаре в Гонконге

Захарова: о пострадавших при пожаре в Гонконге россиянах не сообщалось

Информации о пострадавших россиянах в результате пожара в жилом комплексе Ван Фук в Гонконге не поступало. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Масштабный пожар произошел 26 ноября в районе Тай По. На протяжении нескольких часов горели семь небоскребов, находившихся на ремонте. Это возгорание стало одним из самых сильных в истории Китая. Первое сообщение о ЧП поступило в 14:51 по местному времени, к 18:22 уровень опасности был поднят до самого высокого.

Известно, что трагедия унесла жизни 55 человек. Журналисты газеты South China Morning Post писали, что еще 279 человек числятся пропавшими без вести, также сотни людей госпитализированы, 45 из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб как минимум один пожарный. Из зданий эвакуировали примерно 700 человек, их разместили в пунктах временного проживания.

