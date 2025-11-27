Поиск заботы или расчет? В Китае женщина ищет временную дочь за зарплату и жилье

SСМР: В Китае женщина ищет временную дочь за зарплату и жилье

В Китае пожилая женщина породила бурные обсуждения после того, как публично заявила, что ищет себе «дочь» — не по крови, а по договору. Она хочет, чтобы кто-то заботился о ней в старости, и готова заплатить за это жильем, наследством и ежемесячным жалованьем. Об этом сообщает South China Morning Post.

Условия контракта

Женщине по имени Ма 70 лет. Она рассказала о своих намерениях в эфире местной программы. По ее словам, у нее есть две биологические дочери, но рассчитывать на них она не может: одна дочь страдает тяжелым психическим расстройством и не способна ухаживать даже за собой, а другая — фактически разорвала с матерью отношения после давнего конфликта о воспитании внучки. Старшая дочь, как утверждает Ма, заявила, что она безработная, «ничем помочь не может» и что решения матери ее не касаются.

Ма живет одна, страдает астмой и с трудом проходит даже 100 метров. Она говорит, что ей нужна не просто сиделка, а человек, который станет сопровождать ее на лечении, помогать по дому и относиться к ней как к матери. Чтобы найти такого человека, она готова предложить весьма щедрые условия: одну из двух своих квартир, оплату в 3000 юаней (около 33 тысячи рублей) в месяц, а также наследство, включающее примерно 400 тысячи юаней (около 4,5 миллиона рублей) сбережений. Вторую квартиру, по ее словам, она планирует оставить младшей дочери.

Ма заявила, что готова оформить все договоренности юридически и подписать официальный контракт с будущей «дочерью».

Реакция общества

В сети эта история вызвала смешанную реакцию. Часть пользователей сочла предложение заманчивым, другие же заподозрили скрытые мотивы. Некоторые комментаторы предположили, что Ма ищет двух помощниц в лице одной — для себя и для младшей дочери с инвалидностью.

Другие усомнились, что женщина будет хорошо относиться к «новой наследнице», если у нее не ладятся отношения даже с родной дочерью. Звучали и более прагматичные комментарии: в условиях снижения цен на жилье предложенная квартира и жалованье могут оказаться недостаточными даже для оплаты услуги профессиональной сиделки.

Юридическая сторона

Юрист Си Цзюньци отметил, что старшая дочь Ма все равно несет юридическую обязанность содержать мать — отказаться от нее она не может, даже если не получит наследства. Любой, кто согласится стать «дочерью по договору», должен будет подписать контракт о содержании пожилой женщины, чтобы избежать будущих конфликтов.

В Китае много одиноких пенсионеров

История Ма привлекла внимание и потому, что в Китае стремительно растет число одиноких пожилых людей. Согласно исследованию Министерства по гражданским делам за 2021 год, почти 60% граждан старше 60 лет живут в одиночку. На этой почве появилась новая индустрия — услуги временных «детей», которые помогают пенсионерам сопровождать их в больницы, решать бытовые вопросы или выступать посредниками в спорах с сиделками. Такие частные помощники берут от 500 до 2500 юаней (от 5,5 тысяч до 28 тысяч рублей) за визит.

Ма надеется, что найдет человека, который станет ей настоящей опорой. Интернет же до сих пор спорит: это трогательная попытка одинокой женщины найти заботу или тревожный симптом общества, где семейные связи перестают работать.

