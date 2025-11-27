Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 50 0

Президент уточнил, что в признании нынешними украинскими властями эти земли не нуждаются.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Иванов; 5-tv.ru

России нужно международное признание новых территорий, но не от нынешних властей Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после визита в Бишкек.

«Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны основными международными игроками. Вот и все», — говорит Путин.

Как отметил российский лидер, одно дело — когда решения признаны и определенные территории находятся под суверенитетом РФ: в случае нарушения договора это будет считаться нападением на Россию со всеми вытекающими ответными мерами. При этом совсем иное дело, когда это воспринимается как попытка вернуть земли, которую считают принадлежащей Украине по закону.

Президент добавил, что рассчитывает в будущем на возможность договоренностей. Он отметил, что на Украине есть много людей, которые хотели бы иметь стабильные и долгосрочные отношения с Россией. Путин также уверен, что РФ и Украине смогут выстроить конструктивный диалог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал чушью слухи об «опале» Лаврова после разговора с Рубио. У глав МИД сформирован собственный рабочий график. Лавров в октябре сообщал о договоренности с Рубио продолжить телефонные контакты для подготовки очередной встречи президентов России и США. Министр подчеркивал, что, хотя место встречи лидеров важно, главное — содержательное продвижение по решению задач, согласованных на саммите в Анкоридже.

