Путин: Китай делает электромобили лучше, чем Европа

Китайские электромобили лучше, чем европейские. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

«У европейцев вообще автопром загибается», — сказал он.

Президент РФ отметил, что у КНР электромобили более конкурентоспособные, чем европейские, так как они высокого качества и продаются по более доступным ценам.

«Номад ТВ» — новый телеканал, который является совместным киргизско-российским проектом. Он начал свое вещание в Киргизии 23 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения России и Китая переживают наилучший период в истории. Президент РФ заявил, что двусторонние связи выстроены на принципах равноправия и взаимной выгоды. Как отметил Путин, Россия и Китай проводят масштабную совместную работу в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и это способствует развитию ШОС как одного из двигателей многополярного мироустройства. Стратегическое партнерство двух стран динамично развивается, а их взаимодействие в международных вопросах вносит весомый вклад в построение более справедливого миропорядка.

