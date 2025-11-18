Путин: отношения России и Китая переживают наилучший период в истории

Уровень российско-китайских отношений — беспрецедентно высокий. Об этом заявил на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, и при этом не направлены против кого бы то ни было», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил Владимир Путин, Россия и Китай проводят масштабную совместную работу в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и это способствует развитию ШОС как одного из двигателей многополярного мироустройства.

13 ноября в рамках диалога «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая» Путин отмечал, что стратегическое партнерство двух стран динамично развивается, а их взаимодействие в международных вопросах вносит весомый вклад в построение более справедливого миропорядка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о росте товарооборота Российской Федерации со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.