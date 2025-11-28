МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх в 2026 году. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Соответствующее заявление пресс-службы комитета опубликовано на официальном сайте.

Отмечается, что фигуристы прошли необходимые проверки МОК, а также получили олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). Петросян и Гуменник стали первыми представителями РФ, добившимися разрешения на участие в соревнованиях. Прежде они также прошли отбор, чтобы соревноваться на Олимпиаде-2026 в Италии.

ДС «Юбилейный». Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Петр Гуменник. 28 сентября 2025 г. Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Два месяца назад Петр Гуменник стал лидером квалификационного турнира в Пекине. Он набрал 169,02 балла в произвольной программе, общий итог по двум программам составил 262,82 балла. Благодаря этим высоким результатам фигурист обеспечил себе место в Олимпийских играх 2026 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристам, участвовавшим в отборе на Олимпиаду, было запрещено говорить о россиянах и белорусах, обсуждать их выступления и подготовку. В частности, об этом рассказали японские спортсмены, а позже глава делегации страны.

