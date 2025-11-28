МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до Олимпиады-2026

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 69 0

Российские спортсмены прошли проверки комитета и получили олимпийские лицензии.

МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника к Олимпиаде

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх в 2026 году. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Соответствующее заявление пресс-службы комитета опубликовано на официальном сайте.

Отмечается, что фигуристы прошли необходимые проверки МОК, а также получили олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). Петросян и Гуменник стали первыми представителями РФ, добившимися разрешения на участие в соревнованиях. Прежде они также прошли отбор, чтобы соревноваться на Олимпиаде-2026 в Италии.

Санкт-Петербург. 28 сентября 2025 года. ДС «Юбилейный». Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Петр Гуменник.

ДС «Юбилейный». Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Петр Гуменник. 28 сентября 2025 г. Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Два месяца назад Петр Гуменник стал лидером квалификационного турнира в Пекине. Он набрал 169,02 балла в произвольной программе, общий итог по двум программам составил 262,82 балла. Благодаря этим высоким результатам фигурист обеспечил себе место в Олимпийских играх 2026 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристам, участвовавшим в отборе на Олимпиаду, было запрещено говорить о россиянах и белорусах, обсуждать их выступления и подготовку. В частности, об этом рассказали японские спортсмены, а позже глава делегации страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Не склеивайте осколки прошлого: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 дек...

Последние новости

4:45
«Тревога — страх без адреса»: психолог рассказала, как справляться с недугом
4:29
Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Москвой
4:19
Скончалась пострадавшая при стрельбе у Белого дома сотрудница Нацгвардии США
4:00
Не склеивайте осколки прошлого: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 декабря
3:39
Рябков заявил о регулярных контактах России и США по нормализации отношений
3:21
От Древней Греции до наших дней: история возникновения и традиции Дня Матери

Сейчас читают

«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой
Не склеивайте осколки прошлого: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 декабря
Эффективное закрытие года: астропрогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео