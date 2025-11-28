Выступление Путина по итогам визита в Бишкек: главное

Путин предложил запустить программу оснащения сил ОДКБ российским оружием

Появление вариантов мирного соглашения, успехи российской армии на передовой, провокации Европы и даже попытки подслушать телефонные звонки переговорщиков. Отвечая журналистам, Владимир Путин был предельно откровенен. О самом главном из Бишкека рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Насыщенный рабочий день в Бишкеке, а это и Совет ОДКБ и двусторонние встречи, затянулся до позднего вечера. Но время для традиционного общения с прессой Владимир Путин, конечно, оставил.

«В этом зале проходило заседание Совета безопасности ОДКБ. Сразу отсюда президент Владимир Путин отправился отвечать на вопросы российских журналистов в другой зал. Вот в этот, буквально за дверью», — сказал корреспондент.

Больше всего интересовала Украина, а точнее — американский проект договора, который с Россией пока никто не обсуждал.

«В целом, мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык», — подчеркнул Путин.

По словам президента, проект из 28 пунктов мог бы стать основой для будущего договора, но в нем очень много совершенно разноплановых тем, и каждую нужно не просто обсудить. Прежде чем зафиксировать на бумаге, надо выверить каждое слово. Пока же эти бумаги совсем недавно поступили в Москву.

«И нам это все было передано. В целом, мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей, но было бы с моей стороны невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, поскольку их нет», — рассказал Путин.

Владимир Путин подтвердил, что ждет американскую делегацию в ближайшее время.

«Президент (США Дональд. — Прим. РЕН ТВ) Трамп принял решение, что все-таки, как и договаривались ранее, ранее была такая договоренность, встреча предлагается американской стороной в Москве на следующей неделе. Пожалуйста, мы всегда открыты. А кто будет представлять США с американской стороны, это уже, конечно, должен определить президент Соединенных Штатов. Поэтому мы их ждем в первой половине следующей недели», — заявил российский лидер.

На принципиальную позицию европейцев, которую они высказывают с завидным постоянством: сначала остановка боевых действий, потом — переговоры, — Владимир Путин ответил, не оставляя пространства для маневра.

«Мы до сих пор получаем заходы о прекращении борьбы боевых действий: там, там. Войска на Украину уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем», — подчеркнул глава государства.

А заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, вызывают у российского лидера как минимум недоумение.

«Это для нас звучит смешно, правда? Мы никогда и не собирались. Но если они хотят это услышать от нас, давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет. Просто там есть люди, мне кажется, они не в себе немножко. Когда публично, или жулики какие-то, что-то они за это хотят получить, публично своему населению и своим гражданам говорят, что, вот, Россия „готовится к нападению на Европу“ и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал. То ли они обслуживают интересы оборонной промышленности частных компаний, то ли они на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги, имея в виду плачевное состояние экономики и социальной сферы. Трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения это полная чушь, это ложь прямая», — заметил Путин.

Еще одна проблема с украинским кризисом, по словам президента, никуда не ушла. Подписывать какие-либо бумаги с самой Украиной бессмысленно. Там нет ни одного человека, обладающего хоть какими-то полномочиями. Глава киевского режима Владимир Зеленский нелегитимен, Конституционный и Верховный суды не работают.

«Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет, тот пускай ведет переговоры. Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны основными международными игроками, вот и все. И это имеет значение. Потому что одно дело — решение признаны, и, допустим, там определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренности это будет нападение на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России», — подчеркнул Путин.

Пока же президент констатирует, что у Украины и на фронте огромные проблемы. Красноармейск потерян, та же участь скоро постигнет и Северск, и Гуляйполе. Купянск тоже в руках российских военных.

«Если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным. Кому-то хочется верить, что тот же самый Купянск 4 ноября — напомню, глава киевского режима сообщил о том, что он через 5-7 дней будет в руках ВСУ находиться. Сейчас, как известно, группировка противника там полностью ликвидирована, город полностью в наших руках», — отметил президент.

Но все это внешний контур российской политики. Не менее важны и отношения в рамках того же ОДКБ.

«Приоритетов много. Это совершенствование нашего взаимодействия, это сопоставление возможностей оборонно-промышленных секторов стран. Еще со времен Советского Союза известно — кооперация очень глубокая была. Мы предоставляем льготные условия для приобретения наших вооружений и техники для стран ОДКБ», — отметил российский лидер.

Ответил Владимир Путин и на вопрос «Известий» о двусторонних отношениях с Киргизией.

«Кыргызстан получает все наши ресурсы по минимальным ценам и без взимания соответствующих вывозных таможенных пошлин. Конечно, это делает наши товары на рынках Кыргызстана очень конкурентоспособными, что, мягко говоря, и является очень хорошим подспорьем для экономики Кыргызстана. Это и нефть, и газ. Но этим мы не ограничиваемся. У нас есть в планах, возможно, строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню еще раз, Россия — единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты», — указал глава государства.

Прокомментировал президент и ситуацию с пробками из фур на границе России и Казахстана. Наша страна постепенно пропустит машины, но каждая из них должна иметь определенный набор правильно оформленных документов. Казахстан российскую позицию полностью поддержал.

Отдельная встреча состоялась с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Поговорили президенты о ситуации на границе с Афганистаном и экономических отношениях. Ну а в рамках ОДКБ обсуждали в том числе поставки российского оружия, прошедшего проверку боевыми действиями в зоне СВО.