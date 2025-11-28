От немцев до итальянцев: все больше иностранцев переезжают жить в Россию

Эфирная новость 44 0

Их привлекают новые возможности и традиционные ценности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В последнее время к нам в страну приезжают сотни иностранцев для того, чтобы остаться жить. Причины у всех абсолютно разные. Кто-то едет за новой работой и возможностями. Других привлекает отношение к традиционным ценностям, и они хотят, чтобы их дети воспитывались именно в России. С теми, кто только что приехал на новое место и, наоборот, кто живет уже давно, поговорил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Для иностранцев Россия начинается с Москвы. Вот и для Салли и Крис из Австралии знакомство с культурой стартовало с Красной площади. Они всего два дня в столице.

«Мы приехали из страны, которая очень молодая. С очень короткой историей. Мы хотим изучить культуру, узнать о ней больше, выучить язык», — заявила бывшая жительница Австралии Салли Пул.

После того, как в прошлом году президент упростил въезд в Россию, граждане стран коллективного Запада хлынули в Россию в поисках безопасности и понятных ценностей.

Джозеф Шуцман из США — многодетный отец. Собрал чемоданы, когда на родине стали принимать законы, разрешающие несовершеннолетним смену пола* без согласия родителей.

«Мы даже перестали брать детей в продуктовый магазин, потому что я не знаю, что ответить своим детям, когда они заходят в магазин и спрашивают: „Папа, что это? Кто это? Это мужчина? Это женщина? Я не знаю“. Полный сумасшедший дом», - рассказал Джозеф Шуцман.

Джозеф занимается своим видеопроектом Russia Up close, где показывает объективный взгляд на жизнь у нас. Француз Лоран только пытается открыть здесь свою компанию по производству мебели.

«Как вы знаете, сейчас из-за санкций цена энергии очень высокая, и есть так много проблем сейчас в Европе. Из-за санкций, из-за политики начинать бизнес — это очень трудно. И жить в Европе тоже очень трудно сейчас», - рассказал бывший житель Франции Лоран Кларот.

В России для гостей открываются большие возможности. Аренд Фейнстра с супругой и восемью детьми приехал из Канады. Там занимались сельским хозяйством. В нижегородской деревне разводят кур и строят ферму.

«Фермерство — дело сложное в любой стране. Но здесь земля стоит недорого, а правительство поддерживает сельское хозяйство», - рассказала фермер из Канады Аренд Фейнстра.

Но не все так легко. Прибывающим нужно выучить язык, оформить документы. И люди, которые помогают соотечественникам, нашлись. Филип недавно открыл компанию для помощи в переезде. Бывший британский политик покинул страну из-за противоположных взглядов.

«Я говорил министерствам: „Почему мы даем сотни миллиардов Украине? Нужно тратить их на наших граждан“. Меня полностью заглушили. Во время кампаний на меня нападали, машину разбили, жена была со мной», — рассказал Филипп Хатчинсон.

Произвол под видом демократии, высокие цены на коммуналку и драконовские налоги заставляют иностранцев ехать к нам.

«Людей начинают гнобить, и они сперва как бы пытаются от этого… отвернуться, как-то отряхнуться. А потом они понимают, что им не дают жить. И, конечно, они бегут в Россию, потому что у них другого выхода нет», - рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

В ТОП-4 вошли иммигранты из Германии, Франции, Великобритании и Италии. С момента действия упрощенной системы заявление на переезд в Россию написали 2275 иностранцев. Только в одной из крупных компаний Москвы на рассмотрении — 80 обращений. И число иностранцев, желающих уехать в нашу страну, только будет расти.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
В Москве наградили лауреатов Национальной спортивной премии — 2025
6:58
От немцев до итальянцев: все больше иностранцев переезжают жить в Россию
6:39
Посол РФ Гончар заявил о подготовке НАТО к конфликту с РФ
6:17
Трамп признал существенное отставание США от РФ по количеству ледоколов
6:00
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео