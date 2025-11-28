В последнее время к нам в страну приезжают сотни иностранцев для того, чтобы остаться жить. Причины у всех абсолютно разные. Кто-то едет за новой работой и возможностями. Других привлекает отношение к традиционным ценностям, и они хотят, чтобы их дети воспитывались именно в России. С теми, кто только что приехал на новое место и, наоборот, кто живет уже давно, поговорил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Для иностранцев Россия начинается с Москвы. Вот и для Салли и Крис из Австралии знакомство с культурой стартовало с Красной площади. Они всего два дня в столице.

«Мы приехали из страны, которая очень молодая. С очень короткой историей. Мы хотим изучить культуру, узнать о ней больше, выучить язык», — заявила бывшая жительница Австралии Салли Пул.

После того, как в прошлом году президент упростил въезд в Россию, граждане стран коллективного Запада хлынули в Россию в поисках безопасности и понятных ценностей.

Джозеф Шуцман из США — многодетный отец. Собрал чемоданы, когда на родине стали принимать законы, разрешающие несовершеннолетним смену пола* без согласия родителей.

«Мы даже перестали брать детей в продуктовый магазин, потому что я не знаю, что ответить своим детям, когда они заходят в магазин и спрашивают: „Папа, что это? Кто это? Это мужчина? Это женщина? Я не знаю“. Полный сумасшедший дом», - рассказал Джозеф Шуцман.

Джозеф занимается своим видеопроектом Russia Up close, где показывает объективный взгляд на жизнь у нас. Француз Лоран только пытается открыть здесь свою компанию по производству мебели.

«Как вы знаете, сейчас из-за санкций цена энергии очень высокая, и есть так много проблем сейчас в Европе. Из-за санкций, из-за политики начинать бизнес — это очень трудно. И жить в Европе тоже очень трудно сейчас», - рассказал бывший житель Франции Лоран Кларот.

В России для гостей открываются большие возможности. Аренд Фейнстра с супругой и восемью детьми приехал из Канады. Там занимались сельским хозяйством. В нижегородской деревне разводят кур и строят ферму.

«Фермерство — дело сложное в любой стране. Но здесь земля стоит недорого, а правительство поддерживает сельское хозяйство», - рассказала фермер из Канады Аренд Фейнстра.

Но не все так легко. Прибывающим нужно выучить язык, оформить документы. И люди, которые помогают соотечественникам, нашлись. Филип недавно открыл компанию для помощи в переезде. Бывший британский политик покинул страну из-за противоположных взглядов.

«Я говорил министерствам: „Почему мы даем сотни миллиардов Украине? Нужно тратить их на наших граждан“. Меня полностью заглушили. Во время кампаний на меня нападали, машину разбили, жена была со мной», — рассказал Филипп Хатчинсон.

Произвол под видом демократии, высокие цены на коммуналку и драконовские налоги заставляют иностранцев ехать к нам.

«Людей начинают гнобить, и они сперва как бы пытаются от этого… отвернуться, как-то отряхнуться. А потом они понимают, что им не дают жить. И, конечно, они бегут в Россию, потому что у них другого выхода нет», - рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

В ТОП-4 вошли иммигранты из Германии, Франции, Великобритании и Италии. С момента действия упрощенной системы заявление на переезд в Россию написали 2275 иностранцев. Только в одной из крупных компаний Москвы на рассмотрении — 80 обращений. И число иностранцев, желающих уехать в нашу страну, только будет расти.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.