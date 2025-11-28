В Москве наградили лауреатов Национальной спортивной премии — 2025

Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Российские атлеты продолжают показывать высокие результаты и возвращаются на международные соревнования.

В Москве состоялось вручение 16-й Национальной спортивной премии — одной из самых престижных наград в области физкультуры и спорта, которой отмечаются как достижения всероссийского масштаба, так и личные. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил с успехами ветеранов спорта, руководителей и тренеров, а также спортивных журналистов.

«На разных этапах мы находимся, но курс неизменный — возвращение в мировую спортивную семью, где у России по праву ключевое место за столом, сообразно вкладу нашей страны, и Советского Союза, и России, в мировой спорт. С пути нас не собьешь», — заявил он.

Дегтярев отметил в ходе своего выступления, что премией будут награждены атлеты и их наставники, спортивные учреждения страны, регион-лидер в области спорта. Он также выделил паралимпийцев, которые добились права участвовать в международных соревнованиях под российским флагом.

Кроме них на международную арену вернулись российские дзюдоисты. Вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров поблагодарил за плодотворные усилия и поддержку на протяжении длительного сложного периода президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визора.

«Мы очень горды и рады за то, что первый вид спорта, первая команда, которая представляет нашу страну под флагом на международных соревнованиях, — это дзюдо», — сказал Хабиров.

В номинации «Гордость России спортсмен года» заслуженную награду получил чемпион мира, потомственный пловец Кирилл Пригода из Петербурга. Аналогичную премию среди женщин-спортсменок взяла велогонщица Яна Бурлакова, которой гордится родной Ижевск и вся страна.

Как подчеркнула гавный тренер сборной России по синхронному плану Светлана Ромашина, сейчас российский спорт стремится к постепенному возвращению высоких результатов и достижений на международных состязаниях и укреплению конкурентоспособности.

«Цели и задачи поставлены высокие, нам нужна первая позиция… Есть понимание того, как и куда двигаться, поэтому все еще только впереди», — подчеркнула главный тренер сборной России по синхронному плану Светлана Ромашина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх в 2026 году.

