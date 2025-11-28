Заключенные во Франции совершили побег из тюрьмы с помощью простыней

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

На поиски обоих направлено около ста сотрудников полиции.

Самые необычные побеги из тюрьмы

Фото: 5-tv.ru

Двое заключенных устроили дерзкий побег из дисциплинарного крыла тюрьмы во французском городе Дижон. Об этом сообщает Euronews. По информации телеканала, инцидент произошел незадолго до рассвета.

По данным прокуратуры, мужчины распилили решетку с помощью напильников, которые могли быть доставлены в изолятор дронами. Затем они спустились вниз по импровизированной веревке, сделанной из связанных простыней. Чтобы преодолеть забор, беглецы использовали одеяла — накинули их на колючую проволоку.

Один из сбежавших — 19-летний заключенный, находящийся под следствием по делу о покушении на убийство и преступном сговоре. Второму мужчине 32 года, его обвиняют в угрозах и систематическом насилии в отношении члена семьи. На поиски обоих направлено около ста сотрудников полиции.

Профсоюз FO Justice, представляющий работников уголовно-исполнительных учреждений, ранее неоднократно подчеркивал, что условия безопасности в тюрьме Дижона ухудшаются уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что 20-летний француз, осужденный за кражу и торговлю людьми, сумел выбраться из тюрьмы, спрятавшись в сумке с грязным бельем сокамерника, который в тот день освобождался.

Кроме того, в мае полиция Нового Орлеана публиковала кадры побега 11 заключенных. Тогда сообщалось, что беглецы проходили обвиняемыми по разным делам — от незаконного хранения оружия до убийства и домашнего насилия.

