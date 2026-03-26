«Фильм, который соберет всю семью»: вышел трейлер киносказки «Хоттабыч»

Картина, снятая при участии Национальной Медиа Группы, расскажет о встрече древнего волшебника с миром современности.

Режиссер Власов: киносказка «Хоттабыч» — это фильм для всей семьи

Вниманию зрителей представили первый трейлер и постер киносказки «Хоттабыч».

Это масштабное переосмысление классической истории о легендарном джинне. Режиссер Никита Власов выступил соавтором сценария вместе с Андреем Золотаревым.

Сюжет картины повествует о встрече древнего волшебника с миром современности, и о соприкосновении волшебства с технологиями и социальными сетями. Премьера пройдет во всех кинотеатрах России 1 января 2027 года. Главную роль исполнил актер Федор Бондарчук.

«Наш „Хоттабыч“ — яркий, необычный подарок, который будет ждать зрителей в кино на грядущий Новый год. Это не сиквел и не экранизация, а современное ироничное прочтение сюжета об известном маге и волшебнике глазами режиссера Никиты Власова, который талантливо подмечает приметы времени и умеет находить в повседневности смешное и удивительное», — анонсировал премьеру Бондарчук.

Сам режиссер отмечает, что его команда создала фильм, который соберет всю семью в одном кинозале, сможет удивить и заставит задуматься. Множество культурных отсылок в картине помогут каждому поколению найти в ней что-то свое.

В работе над картиной участвовали Art Pictures Studio, кинокомпания «Лунапарк». Дистрибьютором фильма выступил «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа). Также производство поддерживал Фонд кино и Коммерческий фонд развития кино и анимации.

