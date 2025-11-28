Россия и Венесуэла заключили 18 документов о сотрудничестве

Россия и Венесуэла согласовали 18 двусторонних документов и заключительный акт о сотрудничестве. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Соглашения были достигнуты в рамках 19-го заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. При выстраивании двусторонних связей отдельное внимание уделяется наращиванию проектной деятельности, отметил Чернышенко.

«Новые предложения — а это 42 проекта в десяти сферах — будут рассмотрены российскими профильными ведомствами и включены в план», — рассказал вице-премьер.

Чернышенко отметил, что Москва приветствует интерес Каракаса к расширению взаимовыгодного сотрудничества — выполнение целей плана до 2030 года повысит двусторонний товарооборот и поспособствует вхождению Венесуэлы в топ-10 ключевых торговых партнеров России в Латинской Америке.

Импорт из РФ в Боливарианскую республику уже увеличился в три раза за 2024 год — в частности, российские предприниматели высоко ценят венесуэльское какао и кофе, а также морепродукты. Кроме того, более 65 компаний из РФ готовы снабжать Венесуэлу газом.

Еще одним направлением стали информационные коммуникации — стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерством народной власти по связи и информации Венесуэлы и МИЦ «Известия».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин внес договор на ратификацию о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой.

