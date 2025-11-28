Россия и Венесуэла заключили 18 документов о сотрудничестве

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 51 0

Москва и Каракас будут вести совместную работу в 10 разных сферах.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и Венесуэла согласовали 18 двусторонних документов и заключительный акт о сотрудничестве. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Соглашения были достигнуты в рамках 19-го заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. При выстраивании двусторонних связей отдельное внимание уделяется наращиванию проектной деятельности, отметил Чернышенко.

«Новые предложения — а это 42 проекта в десяти сферах — будут рассмотрены российскими профильными ведомствами и включены в план», — рассказал вице-премьер.

Чернышенко отметил, что Москва приветствует интерес Каракаса к расширению взаимовыгодного сотрудничества — выполнение целей плана до 2030 года повысит двусторонний товарооборот и поспособствует вхождению Венесуэлы в топ-10 ключевых торговых партнеров России в Латинской Америке.

Импорт из РФ в Боливарианскую республику уже увеличился в три раза за 2024 год — в частности, российские предприниматели высоко ценят венесуэльское какао и кофе, а также морепродукты. Кроме того, более 65 компаний из РФ готовы снабжать Венесуэлу газом.

Еще одним направлением стали информационные коммуникации — стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерством народной власти по связи и информации Венесуэлы и МИЦ «Известия».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин внес договор на ратификацию о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

10:00
В долгах, как в шелках? Как оформить банкротство и какие последствия процедуры
10:00
Финансовая тревожность в семье: как не разрушить отношения из‑за денег
9:55
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 9-летней Таисии
9:48
В Южно-Сахалинске обрушился строящийся дом
9:36
Дети участников СВО стали главными гостями концерта «Ода матери» в Кремле
9:21
Трамп заявил о желании остановить миграцию в США из «стран третьего мира»

Сейчас читают

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Не склеивайте осколки прошлого: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 декабря
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео