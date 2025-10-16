Путин внес договор на ратификацию о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Документ повлияет на расширение сотрудничества государств в политическом и экономическом направлениях.

На что повлияет договор Путина о сотрудничестве с Венесуэлой

Фото: Терещенко Михаил/ТАСС

Договор на ратификацию в Государственную думу о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой внес президент России Владимир Путин. Такой документ был размещен на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», — отмечено в документе.

Данный договор подразумевает расширение сотрудничества обоих государств в политическом и экономическом направлениях, в числе которых энергетика, добыча полезных ископаемых, транспорт, связь, а также области безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом.

В пояснительной записке уточнили, что в контексте соглашения страны начнут поддерживать постоянный и активный политико-дипломатический диалог, расширяя существующие и разрабатывая новые «механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, а также по международным и региональным вопросам», которые представляют взаимный интерес.

До этого, 8 октября, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декрет о вступлении в силу Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. К тому же он подчеркнул важность правового документа, который укрепляет «дорожную карту» двустороннего сотрудничества на следующее десятилетие.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин отметил крепкие и дружественные отношения России и Сирии.

