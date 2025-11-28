Трамп заявил о желании остановить миграцию в США из «стран третьего мира»

Президент США Дональд Трамп пообещал навсегда остановить миграцию из «стран третьего мира». Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться», — заявил Трамп.

Также президент США анонсировал отмену всех федеральных льгот для людей, которые не являются гражданами Америки. По его словам, многие беженцы живут лишь на пособия. В этом и заключается главная причина социальной дисфункции в Соединенных Штатах.

На этой неделе, 26 ноября, у Белого дома произошла стрельба по двоим служащим национальной гвардии. В результате этого, по последним данным, погиб как минимум один человек. Нападавший — гражданин Афганистана. Мужчина жил в США последние четыре года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп признал существенное отставание США от РФ по количеству ледоколов. У Америки, как уточнил политик, всего один такой корабль.

