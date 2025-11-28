Трамп признал существенное отставание США от РФ по количеству ледоколов

Рита Цветкова
Рита Цветкова

По словам президента, у его страны всего один такой корабль — он назвал ситуацию смехотворной.

Трамп признал отставание США от РФ по количеству ледоколов

Фото: Максим Антипин/ТАСС

Президент США Дональд Трамп признал существенное отставание Вашингтона от Москвы в объеме ледокольного флота. Свое заявление он сделал в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня Благодарения. Трансляцию проводит Белый дом.

«У нас не было ни одного (ледокола), сейчас есть один на всю страну. У России их 48, а у нас один. Это просто смехотворно», — сказал американский лидер.

Однако, по словам Трампа, ситуация постепенно исправляется. В данный момент в Соединенных Штатах ведется строительство 11-ти новых ледоколов. В октябре президент также заявлял, что планирует купить столько же судов у Финляндии. Финский лидер Александр Стубб тогда подчеркивал, что для его «небольшой страны» сотрудничество с Вашингтоном имеет «чрезвычайно важное» стратегическое значение.

Что же касается кораблей РФ, на «Балтийском заводе» недавно был заложен атомный ледокол «Сталинград». Он стал седьмым в серии проекта, в который входят самые большие и мощные в мире атомоходы. В церемонии по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин. Борт судна украсили российский триколор и красно-белый силуэт статуи «Родина-мать».

Завершить строительство «Сталинграда» планируется к 2030 году. Его длина составит 173 метра, ширина — 34 метра, на нем разместят два атомных «сердца». Такие ледоколы есть только у России. На Северном морском пути уже работают восемь гигантов, половина — из нового проекта, это «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Еще два сейчас возводятся — «Чукотка» готов на 70%, а «Ленинград» — на 20%.

Ранее, писал 5-tv.ru, директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о рекордных темпах строительства атомных ледоколов в РФ. Такого количества не было даже в советский период.

