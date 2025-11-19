Путин: Россия будет участвовать в саммите по ИИ в Индии

Россия будет участвовать в саммите по искусственному интеллекту в Индии в феврале 2026 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Президент выразил уверенность, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне и отметил, что российская сторона с удовольствием присоединится к своим индийским друзьям. Глава государства также добавил, что Москва продолжает сотрудничать с Нью-Дели.

Ранее 5-tv.ru писал, что 18 ноября Владимир Путин провел встречу в Москве с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром в рамках деятельности Межправительственной российско-индийской комиссии, отвечающей за двустороннее культурно-научное и экономическое сотрудничество.

Среди прочего стороны обсудили подготовку к российско-индийскому саммиту в декабре. Со стороны РФ в диалоге участвовали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников и заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

