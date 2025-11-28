Фельдшер ошибся при осмотре пенсионерки в Екатеринбурге и счел ее мертвой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Когда за телом приехали сотрудники ритуальной службы, они заметили, что женщина подает признаки жизни.

Могут ли человека ошибочно посчитать мертвым

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Екатеринбурге пожилую женщину по ошибке объявили умершей. Информацию об этом Lenta.ru передали в пресс-службе судов Свердловской области.

Пожилая женщина жила одна. Родственники навещали ее редко. Когда пенсионерка не ответила на звонки внучки, та вызвала бригаду скорой помощи.

Медики обнаружили женщину на полу без движения. Фельдшер решил, что она умерла, предположив инсульт. Позднее, когда сотрудники ритуальной службы прибыли за телом, они заметили, что пенсионерка подает признаки жизни. Ее срочно доставили в больницу.

Спустя несколько дней женщина все же скончалась. Внучка подала в суд и потребовала компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Экспертиза установила, что ошибка фельдшера не стала причиной смерти, однако медики допустили нарушение. Суд постановил взыскать с больницы 70 тысяч рублей компенсации и почти 25 тысяч за организацию похорон.

Ранее, писал 5-tv.ru,  в Орске мужчина умер, пытаясь доказать, что он жив. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского городского суда.

В апреле во дворе жилого дома нашли тело неизвестного. Очевидцы уверяли полицию, что узнали в погибшем своего знакомого. На основании их слов в ЗАГСе оформили актовую запись о смерти. Спустя месяц мужчина, которого считали умершим, сам пришел в полицию для отметки по административному надзору. Тогда выяснилось, что погибший и человек, записанный как умерший, — разные люди.

В конце октября мужчина, так и не дождавшийся исправления ошибки, действительно скончался. Возникла юридическая коллизия: по документам он уже числился умершим с апреля, и оформить новое свидетельство о смерти было невозможно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

14:28
Орбан выразил надежду на продолжение с Россией диалога по энергетике
14:18
Путин: РФ и Венгрия сохраняют хорошие отношения несмотря на сложную обстановку
14:15
Близкие Усольцевых назвали приоритетную версию их исчезновения
14:07
Орбан: Венгрия готова предоставить России площадку для переговоров по Украине
14:03
Путин назвал взвешенной позицию Орбана по украинской тематике
14:00
«Называет сыночкой»: Игорь Николаев рассказал об отношениях с матерью

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео