Житель Орска умер, пытаясь доказать, что жив

|
Он надеялся добиться исправления ошибочных записей о своей смерти, но так и не смог этого сделать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Орске мужчина умер во второй раз из-за ошибки в документах

В Орске мужчина скончался, пытаясь доказать, что он жив, несмотря на ошибочную запись о своей смерти. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского городского суда.

По данным суда, в апреле этого года во дворе одного из жилых домов был найден труп неизвестного мужчины, внешне ведущего асоциальный образ жизни. Очевидцы уверенно заявили полицейским, что опознали в погибшем своего знакомого. На основании этих сведений в отделе ЗАГСа оформили актовую запись о смерти.

Однако спустя месяц мужчина, которого уже считали умершим, сам явился в отделение полиции. Он пришел для регистрации, поскольку находился под административным надзором. После этого сотрудники полиции установили, что погибший и «умерший по документам» — разные люди. Сестра мужчины, которого ошибочно признали мертвым, подтвердила, что ее брат жив.

В конце октября, так и не дождавшись исправления ошибки, этот же мужчина действительно умер. Возникла парадоксальная ситуация: по документам он уже был числится умершим с апреля, и сотрудники ЗАГСа не имели юридических оснований оформить новое свидетельство о смерти с актуальной датой.

Родственники оказались в тупике — они не могли организовать похороны. В итоге им пришлось подать иск в суд с требованием аннулировать прежнюю актовую запись о смерти. Октябрьский городской суд Орска признал их требования законными и удовлетворил заявление в полном объеме.

Из-за необычности обстоятельств и срочной необходимости захоронения решение суда было приведено к немедленному исполнению.

