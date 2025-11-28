«Никаких почестей и оваций»: рэпер Macan уходит на службу в армию

Рэпер Macan ожидает назначение в определенный род войск для службы в армию

Рэпер Macan, настоящее имя которого Андрей Косолапов, прошел распределительный пункт и готовится к службе в армии. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал очевидец событий, другой призывник Григорий Заурбеков.

По его словам, у музыканта не возникло проблем в процессе.

«Это было, как я уже несколько раз сообщил, быстро. То есть никаких почестей и оваций», — сказал молодой человек.

Собеседник отметил, что певец не старался выделиться и привлечь к себе внимание окружающих, а, напротив, оказался крайне спокойным и вел себя, как остальные.

«Андрей зашел тихо, зашел в сопровождении двух людей. А мы были что-то вроде на начальной стадии — проверяли наши документы и забирали личные вещи, то есть смартфон и все остальное», — уточнил он.

При этом Григорий добавил, что артист в настоящий момент должен узнать, в каких войсках он будет проходить срочную службу.

«Распределительный пункт он прошел, пошел он дальше. И, если ничего не поменялось, то приблизительно к этому времени ему расскажут, в каких войсках он будет служить», — заключил он.

