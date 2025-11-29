Укрепляет союз: пары с одинаковым отношением к алкоголю счастливее в браке

|
Диана Кулманакова
Риск развода выше, если жена употребляет спиртные напитки чаще мужа.

Должны ли партнеры пить вместе

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: Пары с одинаковым отношением к алкоголю счастливее в браке

Пары, в которых партнеры по-разному относятся к алкоголю — например, один регулярно выпивает, а другой предпочитает вовсе не пить, — значительно чаще сталкиваются с проблемами в отношениях. Об этом говорится в новом крупном обзоре исследований, проведенном учеными Университета Буффало, передает Daily Mail.

Анализ показал, что ключевым условие стабильности брака является не сам факт употребления алкоголя, а совпадение моделей поведения: пары, которые одинаково пьют — будь то совместные бокалы вина за ужином или полное воздержание, — чувствуют себя в отношениях заметно счастливее.

Разные привычки — разные риски

Ученые обнаружили, что пары, в которых лишь один человек регулярно пьет много алкоголя, сообщают о значительно более низком качестве брака. Причем в семьях, где злоупотребляет алкоголем жена, а муж пьет умеренно или не пьет вовсе, риск развода — самый высокий из всех групп.

Другие исследования, включенные в обзор, показали:

  • когда супруги употребляют одинаковое количество алкоголя в одинаковой обстановке — они счастливее тех, кто пьет порознь;
  • несовпадение в отношении к алкоголю со временем снижает удовлетворенность браком;
  • само ощущение, что партнер много пьет, снижает качество отношений — независимо от реального количества.

Алкоголь как элемент близости

Исследователи предполагают, что совместное употребление алкоголя может выполнять социальную функцию: укреплять общение, ритуалы пары и ощущение единства. Однако они подчеркивают, что речь идет не о злоупотреблении, а о совпадении привычек и ритмов жизни.

«Ключевым фактором, по-видимому, является способность пары выстраивать модели поведения, которые укрепляют отношения», — заключили авторы исследования.

Совместные напитки — и более долгий брак

Отдельная работа, опубликованная в прошлом году, показала, что пары, которые вместе употребляют алкоголь (в умеренных количествах), живут дольше. Ученые объясняют это так называемым «партнерством в употреблении алкоголя»: совпадающие привычки могут отражать более глубокую совместимость — в образе жизни, эмоциональной близости и удовлетворенности отношениями.

Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

