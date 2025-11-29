ФНС предложила способ борьбы с уходом от налогов при сдаче жилья

В России нашли новый способ, как вывести из тени неплательщиков налогов. В частности, речь идет об арендодателях квартир, которые пытаются всячески скрыть свой доход. И от этого не только госбюджет недополучает деньги, но и страдают арендаторы, они остаются без каких-либо гарантий.

О том, как будут вычислять нарушителей, расскажет корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Каждый, кто приезжает в новый для себя город, начинает с вокзала. Следующим этапом становится аренда жилья. При выборе квартиры мы чаще всего обращаем внимание на внешний вид и цену. На какой срок можно снять жилье, уже расскажет собственник или риелтор. Это условие обязательно прописывается в договоре, обычно хозяин указывает не больше 11 месяцев.

Сделки, которые заключаются на год и больше, нужно регистрировать в Росреестре, а значит, придется платить подоходный налог и отчислять государству процент.

Не замечая камеры, хозяйка квартиры честно признается, что договор на 11 месяцев позволяет сэкономить до 13% прибыли ежемесячно, а нарушение закона ее мало волнует.

«Не платя налоги и сдавая квартиру втихую, без декларирования данного дохода, вы нарушаете статью 23 Налогового кодекса», — сообщила юрист Наталья Кубасова.

По оценкам риелторов, примерно 90% всех арендодателей сдают свои квартиры неофициально, избегая уплаты налогов.

«И это связано первое, наверное, со страхом. Со страхом что-то неправильно оформить. Страх некорректно выбить чек, задекларировать доход. А это, в свою очередь, может повлечь к штрафу уже за неверные действия налогоплательщика», — уточнила риелтор Екатерина Ахметшина.

Нередки и другие случаи, когда арендодатель договор вовсе не заключает. Константин Васильев из Ростова хотел сэкономить и теперь вынужден раскошелиться на ремонт: жилец не заплатил, разрисовал стены и сломал технику.

«Мне сразу сказали, что мы без договора не можем завести уголовное дело. От того, что у вас есть их паспортные данные, дело с точки не сдвинется. Я не могу доказать, что они вообще здесь жили», — сообщил он.

Из-за того, что рынок аренды находится в тени, юристы считают, что государство ежегодно недополучает сотни миллиардов рублей, которые могли бы пойти на дороги, ремонт или благоустройство. Решение этой проблемы предложили в Федеральной налоговой службе. Специалисты будут собирать и обрабатывать данные с сайтов по сдаче недвижимости.

«Технически это может выглядеть так, что сами сайты будут регулярно направлять информацию о „никах“, контактных данных, регистрационных данных владельцев, которые предлагают услуги аренды. А налоговый орган уже с использованием своего блокчейна будет это мониторить», — дополнил налоговый юрист и консультант Константин Чупырь.

Авторы инициативы предлагают ввести и поощрения. Например, налоговые вычеты для арендодателей и льготное страхование жилья. Однако экономисты считают, что «обеление» рынка недвижимости мгновенно подстегнет рост цен.

«Для компенсации растущих расходов эти налоговые отчисления будут перекладываться на плечи, собственно, съемщиков жилья, и арендные ставки вырастут. Причем они вырастут в моменте сразу на те самые 3-5%, а, может быть, даже 10%. Что вызовет некий отрыв ставок аренды от рыночной стоимости жилья», — сказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Полностью решить проблемы «теневого» сегмента не получится, считают эксперты. Часть арендодателей просто уйдут из онлайн-сервисов и будут по старинке расклеивать объявления у подъездов и брать наличные. Что делать с этим — пока непонятно. Однако в Минфине уже заявили, что борьба с «теневым» и «серым» сектором в экономике — одно из главных направлений работы правительства в 2026 году.

