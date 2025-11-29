Daily Mail: Популярный подсластитель может повышать риск жировой болезни печени

Распространенный подсластитель, используемый в тысячах продуктов без сахара, может способствовать развитию опасного заболевания печени, показало новое исследование. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые обнаружили, что сорбит (сорбитол) — сахарный спирт, добавляемый в диетические напитки, конфеты, жевательные резинки и «здоровые» продукты — способен накапливаться в организме и приводить к стеатогепатиту, связанному с нарушением обмена веществ. Раньше эту болезнь называли неалкогольной жировой болезнью печени.

Как подсластитель вызывает повреждение печени

В исследовании, опубликованном в Science Signalling, специалисты изучали реакции рыбок данио на изменения в микробиоме кишечника.

Они установили:

организм превращает часть глюкозы во фруктозу, а затем — в сорбитол;

при нормальном микробиоме бактерии расщепляют сорбитол и он не наносит вреда;

если микробиом разрушен, например, антибиотиками или диетой с избытком сахара, сорбитол начинает накапливаться и попадает в печень;

там он превращается в производные фруктозы и вызывает массивное отложение жира.

Ученые также давали рыбам сорбитол с пищей — и получали тот же эффект, что и при нарушенном микробиоме. Снижение выработки сорбитола или восстановление бактерий, которые его расщепляют, полностью предотвращало болезнь.

Подсластители могут быть не менее вредны, чем сахар

Команда доктора Гэри Патти из Университета Вашингтона уже ранее предупреждала о вреде фруктозы, которая стимулирует накопление жира в печени и способствует росту опухолей.

«Сорбитол — это буквально один шаг от фруктозы. Мы точно установили, что он способен накапливаться в тканях по всему организму», — заявил эксперт.

Именно поэтому, считают исследователи, «безсахарные» заменители могут быть не безопаснее сахара — особенно для людей с диабетом, нарушенным микробиомом или высоким уровнем глюкозы в крови.

Ученые объясняют: чем больше глюкозы и подсластителей человек употребляет, тем сильнее нагружается микробиом. При истощении полезных бактерий переработка сорбитола «переходит» на печень — что вызывает жировые накопления.

При этом, неалкогольное заболевание печени часто развивается бессимптомно и обнаруживается только при сдаче анализов. Люди с лишним весом и диабетом находятся в группе высокого риска.

Подсластители уже давно вызывают споры

Ранее исследования связывали искусственные подсластители:

с ухудшением работы мозга,

с усилением старения нервной ткани,

с возможным канцерогенным эффектом (аспартам ВОЗ классифицировала как «возможно канцерогенный»),

с повышенным риском диабета.

Тем не менее многие эксперты отмечают: вред подсластителей все еще может быть меньше, чем вред чрезмерного потребления сахара.

