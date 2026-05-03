Секрет контроля аппетита: как остановить переедание за полминуты

Лилия Килячкова
Диетолог предложила уникальную методику психологической и физической перезагрузки для борьбы с компульсивным поглощением пищи.

Как справиться с перееданием

New York Post: серия глубоких вдохов может помочь в борьбе с перееданием

Эффективный способ прекращения приступов бесконтрольного поглощения пищи, занимающий всего 30 секунд, предложила диетолог Рейчел Пол. Об этом сообщает New York Post.

Специалист по питанию и изменению поведения Рейчел Пол представила систему, состоящую из двух этапов по 15 секунд каждый. По словам эксперта, эта техника способна моментально остановить человека даже в разгар процесса приема еды.

Первая фаза методики направлена на физическое воздействие. Доктор Пол рекомендует в течение первых 15 секунд выполнить простое действие для переключения внимания организма: положить руку на сердце и сделать серию глубоких вдохов. Если обстановка позволяет, можно использовать более активные упражнения, такие как прыжки с разведением рук, растяжку или вращения туловищем.

Второй этап включает ментальную работу. В течение следующих 15 секунд необходимо повторять успокаивающие мантры, например: «Я смогу съесть это завтра» или «Я контролирую ситуацию, а не еда». Рейчел Пол утверждает, что такие фразы помогают успокоить нервную систему и осознать, что вкус продукта на самом деле не приносит ожидаемого удовольствия в момент срыва.

Данная проблема имеет медицинское значение, так как регулярные эпизоды переедания, повторяющиеся еженедельно на протяжении трех месяцев, могут свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения. По данным национальных институтов здравоохранения, подобные состояния встречаются у 1,6% женщин и 0,8% мужчин, что значительно превышает показатели анорексии и булимии вместе взятых.

Без должного контроля такие привычки приводят к ожирению, развитию диабета второго типа, гипертонии и депрессивным состояниям. В случаях, когда самостоятельные методики не помогают, специалисты рекомендуют обращаться к психотерапии или медикаментозному лечению под присмотром врачей.

