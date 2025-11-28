Орбан выразил надежду на продолжение с Россией диалога по энергетике

Орбан: Венгрия заинтересована в поддержании с Россией диалога по энергетике

Венгрия заинтересована в поддержании диалога с Россией по вопросам энергетики. Такую позицию выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Я хотел бы подчеркнуть, что основа энергобезопасности Венгрии — стабильные поставки российских энергоносителей в прошлом, сейчас и в будущем. Мы высоко ценим стабильность и предсказуемость российских энергопоставок», — отметил Орбан.

По его словам, Венгрия высоко ценит стабильность и предсказуемость энергопоставок из России. Он также уточнил, что в рамках сегодняшней встречи хотел бы более детально обговорить круг вопросов по энергетике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Венгрия сохраняют хорошие отношения несмотря на сложную обстановку. В истории отношений двух государств были разные периоды, а взгляды России и Венгрии на какие-то вещи, в том числе по международной повестке, могут не совпадать. Однако в настоящее время Москва и Будапешт придерживаются прагматичного подхода к развитию двусторонних связей.

