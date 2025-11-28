Путин: РФ и Венгрия сохраняют хорошие отношения несмотря на сложную обстановку

Несмотря на все сложности в мировой политической обстановке, отношения России и Венгрии сохраняются и продолжают развиваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с венгерским лидером Виктором Орбаном в Москве.

Президент России отметил, что в истории отношений двух стран были разные периоды, а взгляды России и Венгрии на какие-то вещи, в том числе по международной повестке, могут не совпадать. Однако сегодня Москва и Будапешт придерживаются прагматичного подхода к развитию двусторонних связей.

Путин подчеркнул, что они с Орбаном давно знакомы лично, и он знает, что венгерский премьер-министр прежде всего отстаивает интересы своей страны и народа.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль, чтобы переговорить с президентом России Владимиром Путиным. До этого, по итогам госвизита в Киргизию, российский лидер заявлял о согласовании с Будапештом планирующейся встречи.

