В МВД рассказали, как распознать обман при покупке билетов на мероприятия

Приобретая билеты на мошенническом сайте, вы получите недействительный QR-код или вообще ничего.

Как распознать фейковый сайт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

МВД РФ: подлинный интернет-ресурс продаж содержит буквы HTTPS и значок замка

Подлинный интернет-ресурс по продажам билетов должен содержать в адресной строке буквы HTTPS и значок замка. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, назвав характерные признаки фейковых сайтов.

В преддверии новогодних праздников мошенники активизировались в социальных сетях и мессенджерах. Они распространяют ссылки на фейковые сайты по продажам билетов на спектакли, выставки и концерты, предлагая самую низкую цену. Однако после покупки билета на подобном сайте вы получите недействительный QR-код или вообще ничего.

«Как распознать сайт-подделку: нет другой информации, кроме предложения купить билеты, не указаны юридические реквизиты (ИНН, адреса), контактные телефоны, ссылки на оферту и политику конфиденциальности», — объяснили в Telegram-канале ведомства.

В основном для обратной связи аферисты используют общедоступные почтовые сервисы — Google, Яндекс, Mail и другие, а также мессенджеры. Кроме того, в способе оплаты указывают перевод в сторонние организации или физическим лицам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД порекомендовали выбирать проверенные сайты с защищенным соединением.

«В адресной строке должны быть буквы HTTPS и значок замка», — отметили в ведомстве.

Также необходимо проверить дату создания сайта, поскольку фейковые страницы аферистов существуют недолго, в то время как официальные сайты работают годами.

