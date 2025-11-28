Педагог издевалась над воспитанниками в детском саду Городца

В одном из детских садов города Городца правоохранители проводят проверку по факту противоправных действий в отношении детей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

В телеэфире регионального канала сообщили, что родители воспитанников обвинили работницу учреждения в том, что та причиняет их детям серьезные травмы. В частности, городчане рассказывали о сломанных фалангах пальцев, ожогах и синяках. Мать одного из ребят также сообщила, что воспитательница насильно накормила ее сына морковной запеканкой, которую тот не ест, в результате чего ребенка вырвало.

Следователь Городецкого межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса РФ — «истязание». Правоохранители дадут правовую оценку работе сотрудников учреждения.

Глава Городецкого района Александр Муров заявил, что будет проведено родительское собрание по этому поводу, и обещал, что если обвинения подтвердятся, то с педагогом прекратят трудовые отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в незаконном рехабе в Подмосковье истязали детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.