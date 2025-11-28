«Понимаю и восхищаюсь»: Зара рассказала о новом взгляде на судьбу своей матери

Певица Зара начала лучше понимать маму после рождения собственных детей

Лучше понять переживания матери возможно только после того, как самостоятельно прочувствуешь на себе ее роль. Про личный опыт проживания этого чувства в беседе с 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России, певица Зара на праздничном гала-концерте «Ода матери», приуроченном ко Дню матери. Он прошел в Государственном Кремлевском дворце.

Отвечая на вопрос о том, стала ли она больше проникаться судьбой своей мамы после родов, исполнительница смахивала накатившиеся слезы. Тема оказалась крайне щепетильной и трогательной для знаменитости.

По словам Зары, ее родительница Нади Мгоян столкнулась со множеством трудностей на своем жизненном пути, однако стойко справилась с ними благодаря высоким моральным ценностям и благородным душевным качествам.

«Я сейчас буду плакать, потому что у меня мама очень много пережила в жизни. Я не знаю, как это ее доброе, мудрое, хрупкое сердце в принципе все это выдержало», — отметила артистка.

В настоящий момент певица полностью прониклась тем, как много мама сделала для нее. Иногда звезду переполняют эмоции на этот счет.

«Сейчас я ее все больше и больше понимаю уже. Сама нахожусь в этой роли матери. И понимаю, и восхищаюсь, и стараюсь ее очень беречь», — заключила Зара.

Ранее 5-tv.ru писал, как Зара едва не потеряла старшего сына. Певица растит двоих сыновей — Даниила, которому 15 лет, и 13-летнего Максима. Мальчики родились от брака исполнительницы с чиновником Сергеем Ивановым. Супруги развелись в 2016 году.

