Мединский отреагировал на заявление Каллас об истории России

Мединский прокомментировал знания Каллас в области военной истории

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что готов провести персональный урок по истории России для главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Таким образом Мединский прокомментировал слова Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 государств, на некоторые из них даже по три-четыре раза.

«Рекомендую К. Каллас „Рассказы из русской истории“, также готов при случае провести персональный ликбез по истории для сей молодой дамы, приятной во всех отношениях, кроме некоторых пробелов в образовании», — иронично отметил Мединский.

Кроме того, помощник президента России приложил историю всех «нападений» России. Так, в 1812 году Россия якобы «угрожала французскому суверенитету под Бородино», а в 1941 году напала на «беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой».

Ранее 5-tv.ru писал, что Каллас заявила о якобы отсутствии у России права на уступки со стороны Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.