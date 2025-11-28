The Telegraph: Трамп готов признать Крым и присоединенные регионы частью России

Президент США Дональд Трамп готов утвердить над Крымом и другими освобожденными территориями контроль России. Об этом написала газета The Telegraph.

Однако на это решение американский лидер может пойти для заключения соглашения о прекращении украинского конфликта. В материале отметили, что Трамп направил спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Москву, чтобы те сделали прямое предложение об этом президенту РФ Владимиру Путину.

В издании предположили, что план признания территории может быть осуществлен «несмотря на опасения европейских союзников Украины».

«Становится все более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что хотят», — отметил один из источников СМИ.

До этого Европейский парламент утвердил резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, в которой есть обязательство никогда не признавать новые регионы РФ. В заявлении также писалось, что мирное соглашение должно учитывать вывод войск Вооруженных сил России из Крыма и Донбасса.

В этот же день Путин отмечал, что российской стороне необходимо международное признание новых территорий, однако не от Украины. Он заявил, что рассчитывает на возможность договоренностей в будущем, и в украинском обществе достаточно людей, которые настроены на долгосрочные и прочные отношения с РФ.

