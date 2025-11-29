«Насчет пупупу»: Яна Рудковская прокомментировала «слова года»

Яну Рудковскую смущает слово выгорание

В сети не утихают споры о том, какое слово станет главным за 2025 год. В шорт-лист «Грамоты.ру» вошли «ред-флаг», «имба», «проявленность», «сигма», а также неожиданное междометие «пупупу». Но продюсер Яна Рудковская решила высказать свою точку зрения и одним из претендентов осталась недовольна.

Больше всего ее смутило слово «выгорание». По мнению Рудковской, этот термин точно не про тех, кто является профессионалом своего дел.

«Могла бы пошутить, что Яна Рудковская знает только слово „выгорание“, но Яна Рудковская не знает слова „выгорание“, потому что она машина. Насчет „пупупу“ даже не знаю, что сказать», — написала она в своем Telegram-канале.

В прошлом году словом года стал «вайб». На этот раз в финальный список вошли 12 слов и выражений. Среди них термины из популярной психологии, молодежного сленга и IT: лимб, проявленность, пупупу, ред-флаг, зумеры, имба, сигма, выгорание, промпт, слоп, брейнрот и подсветить.

Эксперты отмечают две главные тенденции:

мощное влияние искусственного интеллекта на язык, отсюда всплеск «промптов» и смежных терминов;

рост популярности психологической и около-психологической лексики — «проявленность», «выгорание», «лимб».

Главное слово года объявят позже, но обсуждения уже превратились в небольшой языковой праздник и заодно в шоу с мемами, и реакциями медийных персон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.