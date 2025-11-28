Сийярто заявил о получении Венгрией гарантий по энергоснабжению от РФ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Российская сторона также заявляла о готовности сотрудничать с европейскими государствами в данной сфере.

Предоставила ли РФ гарантии Венгрии по энергоснабжению

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Венгрия назвала переговоры премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве успешными, поскольку получила гарантии по энергоснабжению. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении в соцсети.

«Мы достигли того, зачем приезжали. Мы приезжали, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. И я рад сообщить, что все в порядке», — сказал министр.

До этого переговоры РФ и Венгрии завершились в Москве. В Кремле подтвердили, что встреча прошла при участии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Российская сторона также заявляла о готовности сотрудничать с европейскими государствами в сфере экономики при наличии встречного интереса.

Во своей стороны, в Будапеште отмечали, что снятие санкций с России критически важно для восстановления экономической стабильности в Европе. Сийярто обращал внимание на то, что предлагаемый США план урегулирования ситуации на Украине подразумевает отмену ограничений и возвращение российских компаний в мировую экономику, что, по его словам, в большей степени соответствует интересам Евросоюза, чем самой России.

Ранее, писал 5-tv.ru, российско-венгерские переговоры завершились в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 год...

Последние новости

22:07
Суд арестовал организатора рехаба в Дедовске Хоботову до 22 января
21:51
Путин пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату
21:34
Песков: Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели
21:29
Правительство РФ одобрило поэтапное снижение скидки в системе «Платон»
21:14
«Школы хорошие»: Путин отметил богатый опыт РФ в применении новых материалов в ОПК
21:08
Сийярто заявил о получении Венгрией гарантий по энергоснабжению от РФ

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео