В центре Москвы открылись уличные выставки в честь 81-й годовщины Победы

В центре Москвы открылись уличные выставки, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на mos.ru.

На улице Арбат можно будет посетить фотовыставку «Маршалы Великой Победы», посвященную 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Гости экспозиции смогут увидеть не только кадры начала прошлого века, военную фотохронику, но и уникальные фотоматериалы, которые предоставил внук Рокоссовского.

Кроме того, на центральных улицах Москвы представят еще два выставочных проекта. На Чистопрудном бульваре расположат экспозицию «Вооружены любовью. Артисты на войне». Выставка покажет, как проходили выступления известных актеров и других деятелей искусства на фронте. Например, на стендах можно будет увидеть бригады Государственного академического центрального театра кукол Сергея Образцова, Московского художественного театра имени А. П. Чехова и других.

На Рождественском бульваре откроют выставку «Герои и подвиги». Она расскажет о 30 участниках войны с помощью редких фотографий, исторических справок и архивных документов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году. Подготовку смогут увидеть все москвичи и туристы столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.