В центре Москвы открылись уличные выставки в честь 81-й годовщины Победы

|
Екатерина Чумоватова
Екатерина Чумоватова 36 0

На одной из экспозиций можно будет увидеть уникальные снимки, предоставленные внуком Константина Рокоссовского.

Где пройдут уличные выставки Москвы посвященные к 9 мая

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центре Москвы открылись уличные выставки, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на mos.ru.

На улице Арбат можно будет посетить фотовыставку «Маршалы Великой Победы», посвященную 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Гости экспозиции смогут увидеть не только кадры начала прошлого века, военную фотохронику, но и уникальные фотоматериалы, которые предоставил внук Рокоссовского.

Кроме того, на центральных улицах Москвы представят еще два выставочных проекта. На Чистопрудном бульваре расположат экспозицию «Вооружены любовью. Артисты на войне». Выставка покажет, как проходили выступления известных актеров и других деятелей искусства на фронте. Например, на стендах можно будет увидеть бригады Государственного академического центрального театра кукол Сергея Образцова, Московского художественного театра имени А. П. Чехова и других.

На Рождественском бульваре откроют выставку «Герои и подвиги». Она расскажет о 30 участниках войны с помощью редких фотографий, исторических справок и архивных документов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году. Подготовку смогут увидеть все москвичи и туристы столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:40
«Это лотерея»: певица Зара высказалась о творчестве детей звезд шоу-бизнеса
23:20
В центрах московского долголетия пройдут концерты и лекции в честь 9 Мая
23:00
В центре Москвы открылись уличные выставки в честь 81-й годовщины Победы
22:55
Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
22:50
«Все хорошо»: рэпер Navai прокомментировал аварию с Ferrari в Москве
22:38
В Москве эвакуировали разбитый Ferrari рэпера Navai после ДТП

Сейчас читают

Колесо отлетело, подушки отстрелили: появились кадры с места аварии Ferrari
«Все устали от них»: принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Met Gala
Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео