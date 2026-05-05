Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
Суда должны получить электронное разрешение после ознакомления с правилами.
Фото: Reuters/Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иран объявил о внедрении новой системы для судов, проходящих через Ормузский пролив. Об этом 5 мая сообщил телеканал Press TV.
«В соответствии с новой системой, все суда, намеревающиеся пройти через Ормузский пролив, получат электронное письмо с официального адреса с изложением правил и положений прохода», — говорится в публикации.
После ознакомления суда должны скорректировать свой маршрут и получить специальное разрешение на транзит.
4 мая американские военные получили право атаковать катера Корпуса стражей исламской революции и ракетные установки Ирана, если возникнет угроза для судоходства в проливе. По словам источника, близкого к администрации президента США, это событие стало «отправной точкой для возможного конфликта».
Президент США Дональд Трамп 3 мая объявил о готовности Вашингтона содействовать освобождению кораблей, заблокированных в результате блокады пролива. По его словам, это позволит помочь людям, компаниям и странам, пострадавшим от сложившейся ситуации.
В ответ на это заявление глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи подчеркнул, что любые действия США, направленные на вмешательство в судоходство через пролив, будут расценены как нарушение действующего режима прекращения огня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина принять участие в разблокировке Ормузского пролива, в том числе с применением военной силы. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Португалии Луишем Монтенегру.
Мерц также сообщил об отправке первого немецкого военного корабля в восточную часть Средиземного моря, который в будущем может быть перенаправлен в акваторию пролива. Кроме того, глава правительства ФРГ выступил за ужесточение санкционного давления на Тегеран в случае отказа разблокировать пролив, призвав Иран отказаться от развития ядерной программы, перестать «держать в страхе регион» и вернуться к переговорам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 5 мая
- «Фейки»: Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и рост цен на нефть
- 4 мая
- «Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям
- 4 мая
- Иранские военные заявили об атаке на корабль США в районе Ормузского пролива
- 4 мая
- Иран предупредил США о последствиях вмешательства в судоходство через Ормузский пролив
- 3 мая
- Трамп назвал неприемлемым трехэтапный план Ирана по завершению конфликта
- 3 мая
- Конгрессмен Лью: Россия и Китай способны стереть в порошок американские базы
- 3 мая
- Движение в Ормузском проливе остановилось после слов Трампа об урегулировании
- 3 мая
- Иранский нефтяной танкер обошел американскую блокаду в Ормузском проливе
- 3 мая
- Война закончена? Почему заявление Трампа об Иране вызывает вопросы
- 3 мая
- Трамп допустил возобновление ударов США по Ирану
Читайте также
34%
Нашли ошибку?