Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив

Анастасия Антоненко
Суда должны получить электронное разрешение после ознакомления с правилами.

Проход через Ормузский пролив — новые правила от Ирана

Фото: Reuters/Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Иран объявил о внедрении новой системы для судов, проходящих через Ормузский пролив. Об этом 5 мая сообщил телеканал Press TV.

«В соответствии с новой системой, все суда, намеревающиеся пройти через Ормузский пролив, получат электронное письмо с официального адреса с изложением правил и положений прохода», — говорится в публикации.

После ознакомления суда должны скорректировать свой маршрут и получить специальное разрешение на транзит.

4 мая американские военные получили право атаковать катера Корпуса стражей исламской революции и ракетные установки Ирана, если возникнет угроза для судоходства в проливе. По словам источника, близкого к администрации президента США, это событие стало «отправной точкой для возможного конфликта».

Президент США Дональд Трамп 3 мая объявил о готовности Вашингтона содействовать освобождению кораблей, заблокированных в результате блокады пролива. По его словам, это позволит помочь людям, компаниям и странам, пострадавшим от сложившейся ситуации.

В ответ на это заявление глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи подчеркнул, что любые действия США, направленные на вмешательство в судоходство через пролив, будут расценены как нарушение действующего режима прекращения огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина принять участие в разблокировке Ормузского пролива, в том числе с применением военной силы. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Португалии Луишем Монтенегру.

Мерц также сообщил об отправке первого немецкого военного корабля в восточную часть Средиземного моря, который в будущем может быть перенаправлен в акваторию пролива. Кроме того, глава правительства ФРГ выступил за ужесточение санкционного давления на Тегеран в случае отказа разблокировать пролив, призвав Иран отказаться от развития ядерной программы, перестать «держать в страхе регион» и вернуться к переговорам.

