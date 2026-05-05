В центрах московского долголетия пройдут концерты и лекции в честь 9 Мая

Ожидаются выступления творческих клубов и встречи с горожанами, ставшими свидетелями той эпохи.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В центрах московского долголетия 8 мая пройдет программа, посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на портале mos.ru.
Мероприятия начнутся в 12:00 и будут включать в себя лекции сотрудников музеев о жизни Москвы в военное время, выступления творческих клубов, концерты, а также встречи с жителями города, ставшими свидетелями того непростого времени.
Например, почетным гостем в центре московского долголетия «Коньково» станет 97-летний труженик тыла Андрей Величко, который ушел в партизанский отряд в возрасте 12 лет, участвовал в Сопротивлении, осваивал навыки стрельбы и помогал в обеспечении деятельности партизан.
Сводный хор «Московского долголетия» даст концерты в «Нагатинском Затоне», «Марьиной Роще» и «Пресненском». Все желающие могут спеть вместе с коллективом.
Творческие клубы центров московского долголетия подготовили известные композиции под живой аккомпанемент. Особое место в программе займут детские номера. Например, в центре долголетия «Лианозово» выступят с концертом ученики детской школы искусств имени В. С. Калинникова, а в «Троицке» — детский хор Десеновской православной школы.
В «Пресненском» центре долголетия сотрудники Третьяковской галереи проведут лекцию, в которой расскажут о судьбе галереи в военные годы. В «Крылатском» пройдет лекция сотрудников Государственного исторического музея — это единственный московский музей, который продолжал работу на протяжении всей Великой Отечественной войны.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Музее героизма на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии в честь Дня Победы. Жители и гости столицы смогут увидеть, в том числе трофейное немецкое оружие.
