Мерц заявил о готовности Германии защищать Ормузский пролив

Германия готова участвовать в разблокировке Ормузского пролива, в том числе с применением военных сил. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи премьером Португалии Луишем Монтенегру.

«При наличии соответствующих условий Германия готова принять участие в обеспечении свободы морских путей, в том числе и с помощью военных средств», — отметил он.

Мерц также заявил об отправке первого германского военного корабля в сторону восточной части Средиземного моря. Канцлер подчеркнул, что судно в будущем могут перенаправить в акваторию пролива.

Кроме того, глава правительства ФРГ выступил за ужесточение санкционного давления на Иран в случае его отказа разблокировать пролив. Мерц призвал Тегеран отказаться развивать ядерную программу, перестать «держать в страхе регион» и вернуться к переговорам.

Ранее глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар заявил, что конфликт вокруг Ормузского пролива +может затянуться на длительное время.

