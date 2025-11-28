Путин заявил о продолжении софинансирования ученых в рамках грантов

Айшат Татаева
Президент встретился с участниками V Конгресса молодых ученых в Кремле.

Россия продолжит участвовать в софинансировании научных исследований в формате грантовой поддержки. Об этом 28 ноября сообщил президент Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых ученых в Кремле.

«Мы, безусловно, будет будем и дальше софинансировать работу ведущих ученых в рамках грантов по основному ряду направлений», — отметил президент РФ Владимир Путин.

На мероприятии также присутствуют министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, а также помощник президента и председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в ходе разговора молодые ученые намерены поднять вопросы привлечения ведущих исследователей в вузы и научные институты, а также обсудить деятельность координационного совета по делам молодежи в научно-образовательной сфере и другие темы.

Путин ежегодно, с 2021 года, встречается с участниками Конгресса молодых ученых. У молодых исследователей есть возможность напрямую обратиться к президенту с наиболее значимыми для них вопросами. Так, в 2023 году одной из тем обсуждения стал геном «русского человека». Тогда президент отметил, что русский геном содержит «хорошую информацию», поскольку отличается сложным и разнообразным составом. 

V Конгресс молодых ученых проходит с 26 по 28 ноября на федеральной территории «Сириус» в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Организаторами выступают Фонд «Росконгресс», Минобрнауки и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете по науке и образованию при президенте РФ. В форуме участвуют более 7 тыс. представителей России и около 70 зарубежных стран. 

