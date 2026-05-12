Путин: комплекс «Орешник» может быть оснащен ядерными боеголовками

Президент России Владимир Путин напомнил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками.

«С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования „Орешник“, который также может быть оснащен ядерными боеголовками», — сказал российский лидер на совещании с военными.

Кроме того, в своей речи он отметил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» применяется в ходе спецоперации. Работа по совершенствованию ракеты продолжается. В том числе, речь идет о повышении точности в неядерном оснащении.

На совещании с президентом РФ командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

Ранее 5-tv.ru писал, что работы над «Посейдоном» и «Буревестником» находятся на завершающей стадии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС