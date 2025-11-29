Выжить в предпраздничной суете: необычный способ снизить стресс от психолога

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 44 0

Вам не понадобятся деньги, консультации специалистов, даже время искать не придется. Нужны только ваши зубы!

Психолог назвала необычный способ борьбы со стрессом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Хачатрян: жевание жвачки помогает расслабиться и сосредоточиться

Жевание с психологической точки зрения — это ритмичное действие, которое помогает человеку сбросить напряжение. Этот метод близок к телесно-ориентированным техникам саморегуляции. Они основаны на принципе повторения несложной операции, благодаря чему головной мозг получает сигнал, что все под контролем. Таким образом, считает психолог Элен Хачатрян, можно снизить интенсивность физиологических проявлений стресса. Своим мнением она поделилась с журналистами издания Газета.ру.

Помимо прочего, жевание активизирует кровоток, вследствие чего глюкоза быстрее доставляется в префронтальную кору головного мозга. Именно эта область отвечает за самоконтроль, принятие решений и управление эмоциями. А гормон стресса кортизол тем временем постепенно перестает вырабатываться. Жевать накануне праздников конфеты притом необязательно, миссию по успокоению без прибавления сантиметров в талии возьмет на себя жвачка.

 

Фото: www.globallookpress.com/Markus Redmann

Как утверждает Хачатрян, человек со жвачкой во рту становится менее тревожным, у него улучшается настроение, он не чувствует себя таким уставшим. А все потому, что мозг отвлекается на жевание, концентрируется на уравновешивающем действии. И ему становится проще бороться с напряжением. А это очень важно уметь в канун праздников и важных личных событий. Любая устойчивая привычка помогает вернуться в точку опоры и выполняет функцию психологического инструмента.

Полезными ритуалами могут стать прогулки, дыхательные упражнения, гимнастика, а если совсем нет времени — жвачка. Помимо того, что она стабилизирует эмоциональное состояние, она также очищает зубы и освежает дыхание. Конечно, одной только жвачкой ментальное здоровье не восстанавливается, это не панацея. Но в кризисные моменты она позволит немного замедлиться, выдохнуть и найти силы на решение важной задачи.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог и телесно-ориентированный терапевт Гульнара Тайчинова объяснила природу тревоги. И дала еще несколько рекомендаций для устранения этого «страха без адреса».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:44
«Попа — классное слово»: Джиган дал совет, как теперь называть пятую точку
7:26
«Хороший мужик»: сын Ирины Дубцовой о ее новом возлюбленном
7:10
Выжить в предпраздничной суете: необычный способ снизить стресс от психолога
6:51
Непривычный ноябрь? Какая погода ожидает москвичей 29 ноября
6:33
«Знаю хитрость»: Анна Калашникова дала совет, как не напиться на Новый год
6:14
«Это нормально»: как побороть боязнь новых отношений после тяжелого расставания

Сейчас читают

«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаде
Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео