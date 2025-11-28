Психолог Тайчинова: затянувшийся стресс может привести к серьезным заболеваниям

Затянувшийся стресс истощает психику, иммунную систему и может привести к серьезным заболеваниям. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог, телесно-ориентированный терапевт Гульнара Тайчинова.

«Тревога — это эмоциональное состояние, которое характеризуется ощущением неопределенной угрозы, напряжением и беспокойством. В отличие от страха, который имеет конкретный объект (боязнь воды, высоты, публичных выступлений), тревога — это страх без адреса», — объяснила специалист.

По словам Тайчиновой, тревога выполняет защитную функцию: ее цель — помочь человеку избежать опасностей, а также сохранить его жизнь и здоровье. Абсолютно нормальным явлением является тревога перед важными мероприятиями, а потом пропадает.

Сложности возникают в тот момент, когда тревога становится постоянным жизненным фоном. Если она появляется «на пустом месте», длится неделями или месяцами, а также вызывает физические симптомы, такие как потливость и учащенное сердцебиение.

«В моменты, когда вы тревожитесь, в кровь выбрасываются гормоны стресса — адреналин, норадреналин и кортизол, они готовят организм к борьбе или бегству… Вы можете почувствовать сердцебиение, потливость, напряжение в мышцах… Кроме того, во время стресса резко повышается уровень пролактина и снижается уровень половых гормонов для угнетения функции размножения», — говорит Тайчинова.

Как снизить уровень стресса?

Есть несколько способов снизить уровень гормонов стресса в организме. По словам психолога, необходимо начать двигаться, чтобы оправдать работу гормональной системы, которая мобилизует весь организм.

«Самое простое, что вы можете делать даже сидя за столом, — хорошенько потянуться, сделать круговые движения плечами, кистями рук, ступнями. Если есть возможность — встаньте и походите, сделайте несколько приседаний», — советует Тайчинова.

Еще одним эффективным способом для снижения стресса считается восстановление дыхания.

«Положите одну руку на грудь, а другую на живот и сделайте глубокий вдох животом на четыре счета, потом медленный выдох на шесть счетов… Сделайте четыре-пять циклов, и вы почувствуете, как замедляется сердцебиение, расслабляются мышцы и успокаиваются мысли», — рекомендует психолог.

Рисование также может помочь освободиться от напряжения, так как оно задействует мозг иначе, чем вербальное мышление, активизирует другие центры и переключает внимание, снижая уровень стресса. Можно рисовать абсолютно любые узоры.

«Или нарисовать образ своей тревоги и затем смять или порвать листок, символически „уничтожив“ тревогу. А на новом листке бумаги нарисуйте символ своего спокойного состояния, источника силы. Это действенный прием из арт-терапии», — говорит Тайчинова.

Следующий простой и доступный способ — пение. Когда вы поете, раскрывается грудная клетка, дыхание становится более глубоким, а внутреннее напряжение снижается.

Как распознать хроническую тревогу?

Кратковременный стресс мобилизует все системы организма и помогает нам справиться с опасностью. А вот затянувшийся стресс истощает психику, иммунную систему и может привести к серьезным заболеваниям. Человек способен месяцами ждать плохих новостей, сидя на диване, и это фоновое состояние тревоги и есть причина болезней.

Яркими признаками хронической тревожности являются перфекционизм и желание сделать все идеально, навязчивое прокручивание худших сценариев развития ситуации и раздражительность.

Чтобы исправить ситуацию, необходимы глобальный и регулярный подход, а также изменение образа жизни. Важно сбалансировать режим работы и отдыха, ограничить время использования гаджетов. Также может помочь пересмотр рациона питания: добавьте в него три антистрессовых продукта: рыба, говядина, болгарский перец и другие овощи и фрукты с витамином С. Откажитесь от кофеина и крепкого чая, они повышают уровень адреналина, которого в состоянии стресса и так достаточно.

«С тревожностью вполне возможно успешно справляться. Позаботьтесь о своем физическом и ментальном здоровье, ограничьте токсичное общение, создайте поддерживающее окружение, выполняйте регулярно рекомендованные техники — и вскоре вы заметите, что солнце светит ярче и дышится легче», — подытожила Тайчинова.

