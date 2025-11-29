В результате мощного циклона погибли 123 жителя Шри-Ланки

На Шри-Ланке тропический циклон «Дитва» забрал жизнь 123 человек. Об этом пишет Jaffna Muslim со ссылкой на данные Центра управления чрезвычайными ситуациями. Также сообщается, что 130 жителей пропали без вести.

Ранее журналисты писали, что число погибших увеличивается по мере продолжения спасательных и поисковых работ в нескольких районах страны. Циклон «Дитва» бушует с утра 28 ноября. Экс-президент и лидер Партии свободы Шри-Ланки Чандрика Бандаранаике Кумаратунга обратилась к правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение и запросить помощь у международных организаций.

До этого 27 ноября в 23:30 в низинах у районов Махавели Ганга, Тедуру Оя, Маха Оя, Кала Оя, Маникка Ганга и Малватху Оя было объявлено предупреждение о внезапном наводнении из-за сильных дождей. Местных жителей призвали эвакуироваться. Волонтерские и религиозные организации оборудовали пункты питания для беженцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в центральном Вьетнаме произошло сильнейшее наводнение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.