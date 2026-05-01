Губернатор Паслер прикрыл собой горожанку при нападении в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер прикрыл собой участницу первомайского митинга в Екатеринбурге во время попытки неизвестного приблизиться к нему. Об этом в беседе с ТАСС сообщила координатор местного отделения ЛДПР Наталья Грехова.

По ее словам, инцидент произошел в момент, когда она подошла к главе региона, чтобы сделать совместное фото. В этот момент мужчина попытался прорваться к губернатору, однако ситуацию быстро взяли под контроль.

Грехова пояснила, что стояла за Паслером и его охраной, поэтому не пострадала. Она добавила, что сам губернатор закрыл ее собой, а сотрудники безопасности оперативно задержали нарушителя.

«Нет, не напугал, так как я стояла за Денисом Паслером и охраной, все произошло быстро, тихо», — рассказала она.

Как уточнили в региональном департаменте информационной политики, неизвестного передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства. Пострадавших в результате происшествия нет.

До этого в сети появилось видео, на котором было видно, как мужчина пытался приблизиться к губернатору во время общения с горожанами, однако его сразу останавливает охрана. Об этом писал 5-tv.ru.

