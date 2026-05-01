Губернатор Паслер прикрыл собой горожанку при нападении в Екатеринбурге

Мария Гоманюк
Инцидент произошел в момент, когда координатор местного отделения ЛДПР подошла к главе региона, чтобы сделать совместное фото.

Как губернатор Паслер защитил женщину в Екатеринбурге

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Губернатор Свердловской области Денис Паслер прикрыл собой участницу первомайского митинга в Екатеринбурге во время попытки неизвестного приблизиться к нему. Об этом в беседе с ТАСС сообщила координатор местного отделения ЛДПР Наталья Грехова.

По ее словам, инцидент произошел в момент, когда она подошла к главе региона, чтобы сделать совместное фото. В этот момент мужчина попытался прорваться к губернатору, однако ситуацию быстро взяли под контроль.

Грехова пояснила, что стояла за Паслером и его охраной, поэтому не пострадала. Она добавила, что сам губернатор закрыл ее собой, а сотрудники безопасности оперативно задержали нарушителя.

«Нет, не напугал, так как я стояла за Денисом Паслером и охраной, все произошло быстро, тихо», — рассказала она.

Как уточнили в региональном департаменте информационной политики, неизвестного передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства. Пострадавших в результате происшествия нет.

До этого в сети появилось видео, на котором было видно, как мужчина пытался приблизиться к губернатору во время общения с горожанами, однако его сразу останавливает охрана. Об этом писал 5-tv.ru.

Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

Последние новости

16:51
Жесткая посадка вертолета с пассажирами произошла в Коми
16:51
16:46
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для 15-летней Камили
16:32
«Канада над пропастью во лжи»: Захарова о попытке оправдать нациста Гунько
16:16
Японский депутат Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая
16:00
Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство новой статуи в центре Лондона

Сейчас читают

За шесть часов до: чего следует избегать перед сном, чтобы лучше высыпаться
Надоели шашлыки? Чем заменить привычный выезд на природу в майские праздники
Ядовитая красота: популярная косметика пропадет с прилавков из-за риска развития рака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео