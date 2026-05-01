Жесткая посадка вертолета с пассажирами произошла в Коми

|
Евгения Алешина
Фото: Кухмарь Кирилл/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Коми жестко приземлился вертолет МИ-8Т с людьми на борту. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Усинском районе. На борту было 24 человека: 21 пассажир и 3 члена экипажа. За медицинской помощью обратились десять пострадавших, всех доставили в больницу для обследования.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки.

По предварительным данным, около 15:45 вертолет авиакомпании «Ельцовка» совершил жесткую посадку в черте Усинска. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

В службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки МИ-8Т завалился на бок. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

В данный момент на месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

Последние новости

16:51
16:51
Губернатор Паслер прикрыл собой горожанку при нападении в Екатеринбурге
16:46
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для 15-летней Камили
16:32
«Канада над пропастью во лжи»: Захарова о попытке оправдать нациста Гунько
16:16
Японский депутат Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая
16:00
Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство новой статуи в центре Лондона

Сейчас читают

За шесть часов до: чего следует избегать перед сном, чтобы лучше высыпаться
Надоели шашлыки? Чем заменить привычный выезд на природу в майские праздники
Ядовитая красота: популярная косметика пропадет с прилавков из-за риска развития рака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео