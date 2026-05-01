Жесткая посадка вертолета с пассажирами произошла в Коми

В Коми жестко приземлился вертолет МИ-8Т с людьми на борту. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Усинском районе. На борту было 24 человека: 21 пассажир и 3 члена экипажа. За медицинской помощью обратились десять пострадавших, всех доставили в больницу для обследования.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки.

По предварительным данным, около 15:45 вертолет авиакомпании «Ельцовка» совершил жесткую посадку в черте Усинска. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

В службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки МИ-8Т завалился на бок. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

В данный момент на месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

