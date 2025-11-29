Рябков указал на попытки европейских стран помешать решению конфликта на Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Противодействия договоренностям России с Незалежной ведутся с 2022 года.

Как Европа влияет на решение конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/S. Ziese

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Европа всегда старалась помешать достижению решений по кризису на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала ТВЦ.

Он отметил, что в 2022 году, когда правительство РФ приблизилось к договоренностям в ходе прямых переговоров с Украиной, власти европейских стран не дали им воплотиться в жизнь. Особенно яро этому противодействовала Великобритания.

«Опять-таки злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе», — отметил дипломат.

К тому же Рябков добавил, что отказ от продолжения дипломатической работы диктовался кураторами из Европы. В настоящий момент положение дел аналогичное.

Рябков сказал, что американская администрация в этом случае проводит более здравый курс и направлена на решение украинского конфликта сильнее, чем европейцы. В свою очередь российская сторона по-прежнему ведет диалог с Вашингтоном.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Греции заявили о больших экономических убытках из-за поддержки Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

18:50
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над регионами России за день
18:33
Во Владивостоке объяснили ситуацию со сдачей билетов на концерт Долиной
18:14
Орбан анонсировал заключение нескольких сделок после встречи с Путиным в Москве
18:00
Укрепляет союз: пары с одинаковым отношением к алкоголю счастливее в браке
17:46
Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы пандемии птичьего гриппа
17:32
Рябков указал на попытки европейских стран помешать решению конфликта на Украине

Сейчас читают

«Победа для нас»: «Город 312» о возвращении Аи на сцену
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео