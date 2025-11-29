Европа всегда старалась помешать достижению решений по кризису на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала ТВЦ.

Он отметил, что в 2022 году, когда правительство РФ приблизилось к договоренностям в ходе прямых переговоров с Украиной, власти европейских стран не дали им воплотиться в жизнь. Особенно яро этому противодействовала Великобритания.

«Опять-таки злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе», — отметил дипломат.

К тому же Рябков добавил, что отказ от продолжения дипломатической работы диктовался кураторами из Европы. В настоящий момент положение дел аналогичное.

Рябков сказал, что американская администрация в этом случае проводит более здравый курс и направлена на решение украинского конфликта сильнее, чем европейцы. В свою очередь российская сторона по-прежнему ведет диалог с Вашингтоном.

