Захарова ответила на слова премьер-министра Польши Туска о предназначении НАТО

Утверждения премьер-министра Польши Дональда Туска о «советской агрессии» не соответствуют историческим фактам. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«То, что НАТО создавалось против России, знать надо. Только никакой советской агрессии не было. Это на Советский Союз напала гитлеровская Германия, фашистская Италия и те, кто к ним примкнул, а не наоборот», — сказала дипломат.

Туск выступил со своим заявлением в этот же день. Польский премьер утверждал, что альянс возник для защиты Запада от предполагаемой угрозы со стороны СССР и России. Он подчеркнул, что в основе НАТО лежит принцип солидарности и выразил надежду, что эта ценность сохранилась.

Тему отношений России и Запада неоднократно поднимали ведущие политики в последние недели. Так, 27 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена нападать на европейские государства.

До этого, 7 ноября, бывший коммодор ВМС Великобритании Стив Джерми назвал нереалистичными разговоры о возможной победе НАТО в случае прямой конфронтации с Россией, отметив, что Москва не проявляет агрессивных намерений в отношении альянса.

Ранее, 24 октября, глава МИД России Сергей Лавров говорил, что большинство стран Евросоюза и НАТО стремятся нанести Москве стратегическое поражение, но при этом подчеркнул, что Кремль осознает ответственность за поддержание международной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель министра иностранных дел России Рябков указал на попытки европейских стран помешать решению конфликта на Украине.

